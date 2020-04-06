Апеляцію на продовження арешту кримчанина Яцкіна розглянуть 14 квітня – адвокат

Мосміськсуд розгляне апеляційну скаргу на продовження тримання під вартою громадянина України Івана Яцкіна 14 квітня.

Про це адвокат українця Микола Полозов повідомив у інтерв'ю кореспондентові Укрінформу.

"Після того як Івану Яцкіну продовжили термін тримання під вартою, мною було подано апеляційну скаргу. І ось сьогодні я дізнався, що її буде розглянуто в Московському міському суді 14 квітня. Швидше за все, він (Яцкін) братиме участь дистанційно, в режимі ВКС (відеоконференцзв'язку - ред.). Ну, а я прийду до суду", - сказав Полозов.

Він переконаний, що негативний підсумок розгляду скарги заздалегідь визначений. "Однак нам це необхідно, у тому числі, щоб надалі до Європейського суду звернутися з відповідною скаргою», - пояснив адвокат.

За його словами, слідчі дії з його підзахисним зараз не проводяться.

Полозов також розповів, що потрапити в СІЗО "Лефортово" до Яцкіна він зараз не може. "Це обумовлено як графіком, складеним за жеребкуванням, так і новими обмеженнями (спілкування через скло в кімнаті для побачень, а не в слідчому кабінеті). СІЗО "Лефортово", в принципі, працює, допуск адвокатів здійснюється. Але через обмеження, наприклад, сьогодні за весь день тільки один адвокат зміг пройти. Тобто, пропускна здатність "Лефортово», яка і раніше була невисокою, скоротилася до мінімуму", - зазначив захисник.

Як повідомлялося, у березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня.

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли в Москву і тримають в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту.

На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідування Івана Яцкіна українським консулом в Москві з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.

Повністю інтерв'ю з Миколою Полозовим читайте незабаром на сайті Укрінформу.