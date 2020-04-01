На блокпостах біля Севастополя чергують колаборанти з "Руської весни" - правозахисники

У Криму на під'їздах до Севастополя на п'яти блокпостах, виставлених у зв'язку з протидією коронавірусу, задіяні колаборанти, які активно сприяли окупації півострова Росією.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кримської правозахисної групи.

"У заходах задіяні активні учасники "Руської весни", які чергували на блокпостах навесні 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що п'ять блокпостів встановлено в ніч з 30 на 31 березня на під'їздах до Севастополя, зокрема, на 44-му км дороги Сімферополь - Бахчисарай - Севастополь, на 43-му і 57-му км дороги Ялта - Севастополь, на 11-му км дороги Танкове - Оборонне і на 2-му км дороги Орлівка - Бахчисарай.

Кримській правозахисній групі стало відомо, що вранці 31 березня через встановлені блокпости не пропустили кілька десятків машин.

Інформацію про вибірковий пропуск громадян через блокпости підтвердив КПГ один із жителів Севастополя.

За даними правозахисників, на сайті окупаційного "уряду" Севастополя повідомляється, що "блокпости працюватимуть як мінімум до кінця цього тижня і через них пропускають всіх".

При цьому документів, які регулюють роботу цих блокпостів, на сайтах окупаційної влади Кримській правозахисній групі виявити не вдалося.