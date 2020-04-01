Етапований з окупованого Криму активіст Приходько - у Краснодарі

Обвинуваченого в підготовці теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО до Росії. Наразі він перебуває у Краснодарі.

Про це Кримська правозахисна група повідомляє із посиланням на родичів активіста.

"За словами родичів Приходька, наразі він перебуває у Краснодарі. Найближчими днями його мають доставити до м. Ростов-на-Дону, де в Південному окружному військовому суді розглядатимуть по суті сфабриковану проти Приходька кримінальну справу", - йдеться в повідомленні.

У КПГ уточнили, що українцеві закидають ч.1 ст. 30; ч.1 ст.205 ("Підготовка до здійснення терористичного акту"); ч.1 ст.222.1; ("Придбання і зберігання вибухових речовин") ч.1 ст.223.1; ч.1 ст.223.1 КК РФ; ("Виготовлення вибухових речовин").

Перше судове засідання призначено на 9 квітня 2020 року, 10:00.

Нагадаємо, 9 жовтня Приходька затримали співробітники ФСБ. 10 жовтня так званий суддя Київського районного "суду" Антон Цикуренко прийняв рішення про взяття українця під варту. 5 лютого Київський районний "суд" Сімферополя продовжив його арешт до 10 квітня.

Олег Приходько повністю заперечує свою провину. Він заявив, що вибуховий пристрій, який нібито знайшли у нього вдома під час обшуку, було йому підкинуто співробітниками ФСБ. Активіст пов'язує справу проти нього зі своєю проукраїнською позицією.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук