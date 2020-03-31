Справу учасника "Самооборони Криму" передали до суду

Слідчі Головного управління поліції в АР Крим направили до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Севастополя, який у 2014 році брав участь у незаконному збройному формуванні "Самооборона Криму".

Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

"Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачений, беручи активну участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму", був учасником облоги штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в результаті активних дій так званої "Самооборони Криму" штаб був захоплений, і на територію зазначеного стратегічного об'єкта проникли військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації.

"У зв'язку з цим бойова та мобілізаційна готовність була підірвана через позбавлення підрозділів Збройних Сил України можливості оперативного реагування на військову агресію", - розповіли в поліції.

Наразі зловмисник обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомлялось, 8 січня працівники Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та Державної прикордонної служби України на контрольно-пропускному пункті "Чонгар" при спробі перетину адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом виявили розшукуваного раніше учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Процесуальне керівництво у справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.