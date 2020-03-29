Фігуранти "першої сімферопольської групи" потрапили в ШІЗО в колоніях Росії

Фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група) Айдер Саледінов, Теймур Абдуллаєв і Еміль Джемаденов знаходяться в ШІЗО після етапування в російські виправні колонії ІК-2 і ІК-16 міста Салават в РФ.

Про це повідомляє «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

За його словами, колонії, в яких утримуються кримські політв'язні, відвідав місцевий юрист на прохання кримських колег.

«Він відвідав ВК-2, в якій знаходяться Айдер Саледінов і Теймур Абдуллаєв. Айдер після прибуття одразу ж отримав догану, оскільки не заправив належним чином ліжко, отримав 10 діб ШІЗО, після цього ще кілька разів до нього застосовувалось стягнення... З приводу Абдуллаєва Теймура, також повідомляє колега, що з перших днів він, за логікою адміністрації, «порушник». З другого дня практично він знаходиться в штрафному ізоляторі - за різними вигаданими причинами. Ось не привітався з адміністрацією, ось він не заправив ліжко, або ж міжкамерний «зв'язок» був», - розповів адвокат.

Він зазначив, що, на думку Абдуллаєва, адміністрація колонії таким чином на нього тисне, намагається схилити до співпраці.

«Також наш колега побував у ВК-16, де відвідав Еміля Джемаденова, який повідомив, що до виправної колонії потрапив 15 лютого, і з 15 лютого дотепер практично також перебуває в штрафному ізоляторі, теж за вигаданими підставами. То не вийшов на зарядку, то нібито спав в денний час на ліжку і подібні порушення», - наголосив адвокат.

Щодо ж Узеїра Абдуллаєва, то він не був в ШІЗО, лише до нього застосували усне стягнення на карантині, розповів Семедляєв.

«У нього (Узеїра Абдуллаєва - ред.) проблеми з носом, постійна нежить, вже хронічної форми, і взагалі не лікується в умовах в'язниці», - додав адвокат.

За його словами, інформацію про місцезнаходження Рустема Ісмаїлова у ВК-16 салаватському адвокату не підтвердили, і де він наразі утримується - невідомо.

Раніше повідомлялося, що фігуранти першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» були доправлені до виправних колоній міста Салават в російському Башкортостані для відбування покарання згідно з вироком суду.

Раніше мати братів Абдуллаєвих розповіла, що Теймур переніс в російському слідчому ізоляторі інсульт, а у його брата Узеїра проблеми з серцем і нирками.

Як повідомлялося, Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув`язнення для кримчан зменшили на 6 місяців.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов - 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов - 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов - 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адмініністратівний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам цієї справи в червні 2019 року.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з даним вироком і закликало посилити санкційний тиск на Росію.