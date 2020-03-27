Окупанти у Криму застерігають активістів від участі в акціях протесту

В окупованому Криму десяти жителям Нижньогірського району, кримськотатарським активістам, силовики вручили застереження про неприпустимість участі в несанкціонованих акціях у період з 1 до 5 травня 2020 року.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"26 березня 2020 року в Нижньогірському районі Криму співробітники правоохоронних органів масово вручають застереження про неприпустимість участі в несанкціонованих акціях у період з 1 до 5 травня 2020 року. Подібні документи були вручені вже десятьом кримським татарам, серед яких двоє - активісти "Кримської солідарності", а також троє учасників поодиноких пікетів у Криму і в Москві", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, процедура полягає в тому, що працівник прокуратури зачитує застереження і вимагає поставити підпис. Співробітники поліції знімають ці дії на відео.

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Подібні застереження активістам у Криму вже виносили напередодні 22-23 лютого.