Окупанти “шиють” ухиляння від “призову” ще восьми кримчанам

В окупованому Криму у лютому відкрили вісім нових кримінальних справ за ухиляння від служби в збройних силах РФ.

Про це інформує пресслужба Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини.

"В тимчасово окупованому Криму Російська Федерація проводить активну інформаційну кампанію, спрямовану на агітацію українських громадян вступати на військову службу РФ", - йдеться у повідомленні.

В омбудсмена повідомили, що за лютий 2020 року "судами Криму" було відкрито 8 нових кримінальних справ стосовно жителів окупованого півострова за ухиляння від служби в ЗС РФ".

Крім того, на кінець лютого зафіксовано 91 кримінальну справу за ухилення від служби в ЗС Росії, які передані на розгляд в "суди Криму". За 85 із них вже винесено вирок, ще 6 перебувають на стадії розгляду. "Майже 85 % кримчан, які були призвані до ЗС РФ навесні 2019 року, проходять військову службу в РФ", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначають в Офісі Уповноваженого, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права кримчани, які призивались на службу до ЗС РФ є постраждалими від незаконних дій посадових осіб країни-окупанта. Ці дії посадових осіб РФ та окупаційної влади є злочином, передбаченим статтею 438 ККУ.

В омбудсмена закликали жителів тимчасово окупованого Криму у випадках примусу до служби в ЗС РФ звертатися до прокуратури Автономної Республіки Крим.