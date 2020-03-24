У Криму - шість нових випадків коронавірусу

В окупованому Криму зафіксували шість нових випадків захворювання на коронавірус. Всі хворі повернулися із закордонних подорожей.

Про це з посиланням на "главу" Криму Сергія Аксьонова повідомляє "Крим. Реалії".

«При цьому 4 хворих - члени однієї сім'ї, яка перебувала в туристичному круїзі в ОАЕ, а також здійснювала подорож на круїзному лайнері. Ще 2 випадки теж завезені, на територію республіки хворі прибули після відвідання Литви і Бельгії», - написав Аксьонов у Фейсбуці.

Він зазначив, що всім хворим діагнози підтверджені лабораторно. Кримчани госпіталізовані в інфекційні відділення лікарень півострова і перебувають в окремих боксах.

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У чотирьох пацієнтів спостерігається безсимптомний перебіг захворювання, яке виявлено лабораторно. У двох хворих - стан середнього ступеня тяжкості.

Раніше російська "влада" Криму підтвердила перший випадок захворювання на Covid-19 у чоловіка, який повернувся з подорожі Францією.

Як повідомляв Укрінформ, США закликали РФ негайно звільнити кримських татар та інших українських політв'язнів, яким до того ж не надають відповідне медичне забезпечення в умовах пандемії коронавірусу Covid-19.