У Чорне море зайшли три кораблі НАТО

У Чорне море увійшли три фрегати 2-ї Постійної середземноморської групи НАТО.

Про це повідомив на сторінці Facebook голова спостережної Ради "Майдану закордонних справ" Андрій Клименко.

"Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє: 23.03.2020 приблизно о 13-00 (київський час) до Чорного моря увійшли 3 фрегати 2-ї Постійної середземноморської групи НАТО (SNMG 2)", - повідомляє Клименко.

Зокрема, йдеться про турецький (F 246) TCG Salihreis (Barbaros Class), флагман групи HMCS Fredericton (337) (Halifax class), королівські ВМС Канади та італійський (F591) ITS Virginio Fasan (Bergamini class).

Фото: Андрій Клименко, FB