В окупованому Криму повідомили про перший випадок коронавірусу

В окупованому Криму офіційно зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус у чоловіка, який нещодавно повернувся з Франції. 37 осіб, з якими він контактував, ізольовані.

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє "Крим. Реалії".

"Глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська повідомила, що всього на півострові виявлено 37 осіб, які контактували з жителем Криму, у якого підтвердився діагноз «коронавірус», з них п'ятеро - близькі родичі. Всі вони ізольовані в медустановах або вдома", - йдеться в повідомленні.

Раніше, пише видання, Пеньковська розповіла, що заражений коронавірусом кримчанин приховав факт відвідин Франції, коли перетинав адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю.

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Російська влада Криму запевнила, що встановлені й ізольовані всі особи, які контактували з першим хворим на коронавірус, у тому числі таксист, який його віз.

Станом на вечір 21 березня під медспостереженням по коронавірусу в Криму і Севастополі знаходилися 417 осіб.

Фото: АА