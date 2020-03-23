В окупованому Криму повідомили про перший випадок коронавірусу
Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє "Крим. Реалії".
"Глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська повідомила, що всього на півострові виявлено 37 осіб, які контактували з жителем Криму, у якого підтвердився діагноз «коронавірус», з них п'ятеро - близькі родичі. Всі вони ізольовані в медустановах або вдома", - йдеться в повідомленні.
Раніше, пише видання, Пеньковська розповіла, що заражений коронавірусом кримчанин приховав факт відвідин Франції, коли перетинав адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю.
Російська влада Криму запевнила, що встановлені й ізольовані всі особи, які контактували з першим хворим на коронавірус, у тому числі таксист, який його віз.
Станом на вечір 21 березня під медспостереженням по коронавірусу в Криму і Севастополі знаходилися 417 осіб.
Фото: АА