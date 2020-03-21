Чийгоз закликає кримчан до самоорганізації у зв'язку з коронавірусом

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз закликав кримчан до самоізоляції та самоорганізації.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"З огляду на пандемію нового коронавірусу, що охопила весь світ, нас дуже турбує ситуація в тимчасово окупованому Криму. Життя і здоров'я людей під загрозу ставить бандитська російська влада, у якої замість турботи про людей пріоритетами є зміцнення влади і створення тоталітарного режиму на кшталт Північної Кореї через так звані "референдуми". Закликаю вас вжити всіх заходів самоорганізації для підтримки найбільш незахищених та самоізоляції як найефективнішого засобу проти поширення пандемії. Також прошу вас інформувати усіма можливими засобами про стан справ на території АР Крим, пов'язаних з пандемією", - написав Чийгоз.

За його словами, у той час, коли весь світ в умовах карантинного режиму відмовився від публічних заходів, таких як олімпіади, чемпіонат світу з футболу та інші, "Росія готується до чергових парадів побєдобєсія".

Чийгоз зазначає, що ситуація, коли окупант незаконно контролює адмінкордон, поставила наших громадян України в Криму під загрозу. В Україні зараз вживаються необхідні заходи - створюються волонтерські руху для допомоги незахищеній частині суспільства, активно включаються в боротьбу проти пандемії бізнесмени, закуповується обладнання для лікарень та необхідні засоби захисту для медичного персоналу. Вживаються безпрецедентні заходи, спрямовані на захист населення. І все це проходить з активним обговоренням та контролем за діями влади з боку громадянського суспільства.

"На жаль, ці дії ми не можемо поширити на тимчасово окуповану територію Криму, і це викликає у нас ще більшу тривогу за долю наших громадян. Але ми будемо намагатися застосовувати методи впливу світової спільноти в разі бездіяльності, що рівносильно злочину окупаційної влади, щодо вжиття заходів для безпеки життя і здоров'я наших громадян на окупованій території Автономної Республіки Крим", - додав політик.

Він запевнив, що в Україні шукатимуть можливості надати підтримку кримчанам, а також регулярно інформуватимуть їх про те, які заходи і методи можна застосувати для протидії поширенню пандемії.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, станом на 21 березня в Україні зареєстровано 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 3 летальні.