Поліція відкрила справу через обшуки і затримання Ділявера Ібраїмова в окупованому Джанкої

За фактом чергового незаконного обшуку в окупованому Криму, який стався напередодні, 16 березня, у Джанкої слідче управління поліції Криму відкрило кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Україні в АР Крим та м.Севастополі.

"Під час моніторингу мережі Інтернет було виявлено інформацію, що 16.03.2020 в Джанкої Автономної Республіки Крим незаконно створеними правоохоронними органами окупаційної влади РФ проведено обшук за місцем мешкання кримського татарина та затримано останнього. За даним фактом слідчим управлінням Головного управління поліції Криму внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла та подальшого незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво у справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня близько 7 години ранку в окупованому Криму працівники російської ФСБ провели обшук у будинку жителя Джанкоя Дилявера Ібраїмова. Після цього його забрали до управління ФСБ в Сімферополі, де протримали до вечора.

Як раніше повідомила ГО "Кримська солідарність", Затриманого напередодні в окупованому Джанкої кримського татарина Ділявера Ібраїмова відпустили з УФСБ Сімферополя.

"Ділявера Ібраїмова відпустили. Він перебував у будівлі УФСБ в Сімферополі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Ібраїмова було затримано близько 7 години ранку в своєму домоволодінні в Джанкої. Про те, що в будинку пройшов обшук, повідомили сусіди, які бачили, як від будинку від'їжджали автозак і два білих мікроавтобуси.