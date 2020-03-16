Окупанти прийшли з обшуком до ще одного кримського татарина

У селі Ларине Джанкойського району окупованого Криму ФСБ РФ провела обшук ще в одному будинку.

Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".

"У Джанкойському районі пройшов другий обшук: у будинку кримського татарина Османа Курталієва", - йдеться в повідомленні.

Про це активістам «Кримської солідарності» повідомила мати Османа - Едіє Курталієва. За її словами, співробітники ФСБ пред'явили постанову на обшук, підписану суддею Київського районного суду. Після цього жінка дозволила їм увійти.

"Вони стали говорити, що мій син нібито учасник батальйону імені Номана Челебіджихана, «учасник бандформування». Я запитала: «У вас є докази, що мій син є членом цього формування?». На що вони відповіли, що займаються збором цих доказів. після цього дев'ять осіб - хтось у балаклавах, хтось без них, зайшли в будинок і почали обшук. Я сама їм показувала вміст шифоньєра. У деяких кімнатах вони самі обшукували", - розповіла жінка.

Обшук тривав дві години, після чого силовики поїхали.

Осман Курталієв, прізвище та ініціали якого були вказані в постанові, за словами рідних, у Криму не проживає.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 16 березня, 26-річного жителя Джанкоя Ділявера Ібраїмова вранці після обшуку відвезли в невідомому напрямку.