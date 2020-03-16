Окупанти після обшуку затримали ще одного кримського татарина

В окупованому Джанкої після обшуку силовики забрали 26-річного кримського татарина Ділявера Ібрагімова. Де він знаходиться зараз, невідомо.

Про це адвокату Емілю Курбедінову повідомили родичі затриманого, інформує ГО "Кримська солідарність".

"Сьогодні після обшуку в Джанкої був затриманий Ібраїмов Ділявер Таїрович 3.02.1994 року народження", - йдеться у повідомленні.

Зі слів родичів адвокат розповів, що під час обшуку Ділявер був удома один. Батьки хлопця зараз у поїздці. Тепер його дружина не може потрапити в будинок, тому що ключів, крім Ділявера, ні у кого не було.

"Зі мною зв'язалися родичі. Вони зараз телефонуватимуть на гарячі лінії, щоб залишити заяву в поліцію про викрадення людини. Його не можуть знайти. В МВС і ФСБ їздили. Ніхто не говорить, де він утримується», - прокоментував адвокат Курбедінов.

Про те, що в будинку пройшов обшук, повідомили сусіди, які бачили, як від будинку в районі семи ранку від'їжджають автозак і два білі мікроавтобуси.