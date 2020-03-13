Російському журналісту на 3 роки заборонили в’їзд в Україну

Журналісту з Російської Федерації, який незаконно відвідував Автономну Республіку Крим, заборонено в'їзд до України на три роки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"За порушення законів України прикордонники заборонили росіянину в'їзд на територію нашої країни терміном на три роки та відправили зворотним рейсом до Мінська", - йдеться у повідомленні.

Забудькуватому журналісту із РФ заборонили в’їзд в Україну на 3 роки 🛑👇https://t.co/3qltBnmR4a pic.twitter.com/pTs3fq63EK — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) March 13, 2020

У відомстві розповіли, що нещодавно в поле зору оперативних співробітників прикордонного відомства потрапив громадянин Росії, який перебував в Україні з приватною метою та відлітав зворотним рейсом з аеропорту «Бориспіль». Росіянина співробітники Держприкордонслужби запросили для додаткового спілкування, адже на момент його відльоту з України стало відомо, що він порушив українське законодавство, а саме - незаконно перетнув кордон у закритому пункті пропуску ТОТ АР Крим.

Під час розмови чоловік усіляко заперечував своє перебування у Криму та почав плутатись у своїх відповідях на запитання правоохоронців. І тільки під час наведення беззаперечних доказів росіянин таки «згадав», як саме він потрапив на територію України у 2018 році, наголосили у пресслужбі.

У відомстві не назвали прізвище журналіста та видання, яке він представляє.