Російському журналісту на 3 роки заборонили в’їзд в Україну
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"За порушення законів України прикордонники заборонили росіянину в'їзд на територію нашої країни терміном на три роки та відправили зворотним рейсом до Мінська", - йдеться у повідомленні.
Забудькуватому журналісту із РФ заборонили в’їзд в Україну на 3 роки 🛑👇https://t.co/3qltBnmR4a pic.twitter.com/pTs3fq63EK— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) March 13, 2020
У відомстві розповіли, що нещодавно в поле зору оперативних співробітників прикордонного відомства потрапив громадянин Росії, який перебував в Україні з приватною метою та відлітав зворотним рейсом з аеропорту «Бориспіль». Росіянина співробітники Держприкордонслужби запросили для додаткового спілкування, адже на момент його відльоту з України стало відомо, що він порушив українське законодавство, а саме - незаконно перетнув кордон у закритому пункті пропуску ТОТ АР Крим.
Під час розмови чоловік усіляко заперечував своє перебування у Криму та почав плутатись у своїх відповідях на запитання правоохоронців. І тільки під час наведення беззаперечних доказів росіянин таки «згадав», як саме він потрапив на територію України у 2018 році, наголосили у пресслужбі.
У відомстві не назвали прізвище журналіста та видання, яке він представляє.