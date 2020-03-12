Двом затриманим напередодні кримським татарам обрали запобіжний захід

Двом із затриманих напередодні в окупованому Бахчисараї кримськотатарських активістів обрали запобіжний захід: до 10 травня Сейтумер Сейтумеров перебуватиме в СІЗО, а Амет Сулейманов, який має серйозні проблеми зі здоров'ям, - під домашнім арештом.

Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".

"Судове засідання щодо Сейтумерова Сейтумера закінчилося. Суд задовольнив клопотання слідчого і залишив підсудного до 10 травня 2020 року в СІЗО... Суд ухвалив - залишити Амета Сулейманова під домашнім арештом до 10 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Амет Сулейманов страждає від хронічної ревматичної хвороби серця і потребує заміни серцевого клапана.

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Справа розглядається в Київському районному "суді" Сімферополя. Очікується, що сьогодні будуть прийняті також рішення про запобіжний захід Осману Сейтумерову і Рустему Сейтмеметову.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 11 березня, російські силовики провели обшуки в семи будинках кримських мусульман. П'ятьох кримськотатарських активістів - Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, Османа і Сейтумера Сейтумерових, Рустема Сейтмеметова - затримали за звинуваченням в участі у терористичній організації (66-річного Мустафаєва пізніше відпустили).

Слідче управління поліції АР Крим за фактом незаконних обшуків відкрило кримінальне провадження про незаконне проникнення в житло.

Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової стосовно обставин незаконних обшуків в окупованому Криму.