Двом затриманим напередодні кримським татарам обрали запобіжний захід
Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".
"Судове засідання щодо Сейтумерова Сейтумера закінчилося. Суд задовольнив клопотання слідчого і залишив підсудного до 10 травня 2020 року в СІЗО... Суд ухвалив - залишити Амета Сулейманова під домашнім арештом до 10 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Амет Сулейманов страждає від хронічної ревматичної хвороби серця і потребує заміни серцевого клапана.
Справа розглядається в Київському районному "суді" Сімферополя. Очікується, що сьогодні будуть прийняті також рішення про запобіжний захід Осману Сейтумерову і Рустему Сейтмеметову.
Як повідомляв Укрінформ, учора, 11 березня, російські силовики провели обшуки в семи будинках кримських мусульман. П'ятьох кримськотатарських активістів - Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, Османа і Сейтумера Сейтумерових, Рустема Сейтмеметова - затримали за звинуваченням в участі у терористичній організації (66-річного Мустафаєва пізніше відпустили).
Слідче управління поліції АР Крим за фактом незаконних обшуків відкрило кримінальне провадження про незаконне проникнення в житло.
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