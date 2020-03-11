У Криму проходять обшуки і затримання кримськотатарських активістів

В окупованому Бахчисараї з ранку відбуваються обшуки у семи кримськотатарських активістів. Кількох з них затримали і відвезли.

Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".

"Обшуки в Бахчисараї. Амета Сулейманова відвезли на обшук до магазину (він працює менеджером у магазині мобільного зв'язку), протокол обшуку він не підписав", - йдеться в повідомленні.

Дружина Амета Сулейманова повідомила, що йому підкинули дві "заборонені" книги - "охайно загорнуті в обкладинки, на стіл, де діти робили шкільні уроки. У їхній будинок не допускають родичів дружини, яка на 8-му місяці вагітності, не дозволили забрати з оселі трьох малолітніх дітей, наймолодший з яких на даний час зліг із високою температурою. Сам Амет має ряд серйозних діагнозів і йому протипоказано хвилюватися: хронічна ревматична хвороба серця, а/ф, 1 ст. активності. Поворотний кардит. Міокардитичний кардіосклероз, синуситова тахікардія.

У Амета і його брата Айдера вилучили телефони.

Загалом активісти повідомляють про обшуки за 7 адресами в Бахчисараї.

За словами правозахисниці Муміне Салієвої, затриманий також 66-річний Енвер Мустафаєв, батько активіста Кримської солідарності Сейдамета Мустафаєва. Його відвезли, інкримінувавши йому ст. 205.5 КК РФ.