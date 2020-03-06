МЗС висловило Росії протест через незаконне засудження

МЗС висловило Росії протест через незаконне засудження "Свідків Єгови" у Криму

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з вироками окупаційних російських "судів" у Криму, винесених громадянам України Сергію Філатову та Артему Герасимову за звинуваченнями в "організації діяльності екстремістської організації".

Про це повідомляє сайт МЗС.

"У порушення своїх міжнародно-правових зобов’язань, Росія як держава-окупант продовжує зловживати своїм законодавством на окупованій території Криму для переслідування громадян України за релігійною ознакою", - йдеться у повідомленні.

МЗС вимагає від Російської Федерації припинити кримінальні переслідування українських громадян за безпідставними звинуваченням на релігійному ґрунті. "Закликаємо міжнародну спільноту звернути увагу на неправомірні рішення російських судів щодо громадян України і посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - додали у міністерстві.

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5 березня 2020 року підконтрольний РФ "джанкойський районний суд" засудив Сергія Філатова до 6 років позбавлення волі, а так званий "ялтинський міський суд" виніс рішення про накладення штрафу на Артема Герасимова у розмірі 400 тисяч російських рублів. Причиною переслідувань була названа приналежність обох громадян України до релігійної організації "Свідки Єгови", яка на легальних засадах діє на території України, включаючи Кримський півострів.

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