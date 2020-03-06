Фальшиві навчання РФ створюють складнощі для кораблів у Чорному морі — Міноборони

РФ неправомірно використовує норми міжнародного права, проголошуючи так звані "навчання", які не проводяться, а просто блокується ділянка моря для проходу. Це робиться спеціально, щоб створити складнощі для комерційних кораблів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила заступниця міністра оборони Аліна Фролова.

"Вони блокують периметри таким чином, щоб створювати складнощі для комерційних маршрутів. А ми з вами розуміємо, що коли комерційні кораблі мають проблеми, то вони 300 разів подумають – чи йти їм туди, чи не йти, чи змінити порти, чи перевозити вантажі іншими шляхами. Тому що це все економічні втрати, які власники суден сплачують з власної кишені", - наголосила Фролова.

Вона додала, що Міноборони постійно доносить до партнерів України інформацію про гібридні дії Росії у Чорноморському регіоні, зокрема, коли Росія використовує наукові судна для розвідувальної діяльності. "Наприклад, вони кажуть про те, що проводять наукову експедицію, запускають наукове судно, яке в певний момент гасить свої сигнали і, власне, підходить ближче до берега – для того, щоб проводити розвідувальну діяльність. Росіяни не дають нам можливості проводити нормальну протимінну діяльність. А це питання міжнародної безпеки, тому що в нас з 1-ї й 2-ї світових війн залишилося багато мін у Чорному морі, і цим треба займатися", - розповіла заступниця міністра.

Аби протидіяти таким загрозам, за словами заступниці міністра, Міністерство активно розвиває спроможності Військово-морських сил, веде перемовини з партнерами, включається у загальні системи обізнаності, розробляє програми отримання катерів. Крім того, планується вкладати серйозні кошти в інфраструктуру ВМС, створення баз та більш зручних локацій.

Також збільшується кількість присутності військ НАТО і кораблів НАТО у Чорноморському басейні для збільшення кількості навчань. Адже, коли натовські кораблі заходять в українські порти, вони залучають українських моряків для спільного патрулювання і навчання.

"Також ми донесли своє прохання допомоги з розбудовою Військово-морських сил, і Великобританія ініціювала створення нової місії, яка призначена саме для підтримки ВМС і їх розбудови. Вони наприкінці січня зібрали країн-партнерів (зараз це 14 країн), з якими проговорюється, якою буде ця місія. Тобто, це буде цілеспрямована місія, яка буде навчати, доктринально розробляти, допомагати з інфраструктурою, допомагати всіма іншими компонентами, що дало б нам можливість швидко наростити спроможності", - розповіла Фролова.

Окрему увагу Міноборони приділяє програмі розширених можливостей НАТО. "Для України статус партнера з розширеними можливостями дозволить брати участь у навчаннях НАТО щодо спільного захисту. Саме на цьому ґрунтується НАТО, як альянс. Це дасть нам можливість включитися в систему обміну розвідувальною інформацією НАТО і це дасть нам можливість розширити саме ситуаційну обізнаність. Тому що ми зможемо користуватися спільними системами. Тобто ми працюємо по всіх фронтах: ми створюємо нові альянси з країнами, які нам цікаві, у Чорному морі ми дуже сильно активізували нашу роботу з Туреччиною, з Румунією, з Грузією, з тими країнами, спільні дії з якими можуть вплинути на ситуацію у регіоні", - повідомила заступниці міністра.

Також вона повідомила, що незабаром запланована серія міжнародних подій, які присвячені проблемі безпеки Чорноморського регіону. "У Румунії наприкінці березня проходитиме Безпековий форум, присвячений саме безпеці у Чорноморському регіоні, який проводять румуни. Наші представники там теж будуть", - повідомила Фролова, додавши, що ця тема порушується активно також Румунією, Туреччиною та Грузією.