На адмінкордоні з Кримом вшанували учасників спротиву окупації РФ

На адміністративному кордоні з Кримом на КПВВ "Чонгар" глава Херсонської облгосадміністрації Юрій Гусєв привітав учасників спротиву російській окупації на окупованому півострові.

Про це повідомляється на офіційному сайті Херсонської облдержадміністрації.

“На КПВВ “Чонгар” вшанували учасників спротиву російській агресії. Голова облдержадміністрації Юрій Гусєв звернувся до учасників заходу: “Сьогодні ми тут, щоб нагадати про те, що Крим не зникне з порядку денного України і ми будемо боротись за повернення всіх тимчасово окупованих територій. Крим – Україна”, - йдеться в повідомленні.

На тимчасовій межі з Кримом було піднято Державний прапор України разом з кримськотатарським прапором.

На Херсонщині вшанували учасників спротиву окупації Криму / Фото: Вікторія Шовкопляс, Управління суспільних комунікацій ХОДА

Разом з Постійним Представником Президента України в АР Крим Антоном Кориневичем голова ОДА відвідав виставку дитячих малюнків “Крим – це Україна!” та поспілкувався з представниками Меджлісу кримськотатарського народу.

За його словами, Україна все зробить, щоб якнайшвидше в Криму був український прапор.

“Україна все зробить, щоб якнайшвидше в Криму був український прапор. Україна піклується про своїх громадян з Криму. Прикладом цього є КПВВ “Чонгар” і КПВВ “Каланчак”, - зазначив Кориневич.

Вихованці Української академії лідерства, які взяли участь у заході, розповіли про проблеми, з якими стикаються громадяни України в Криму. Студенти супроводжували захід патріотичними піснями та перфомансом спротиву. По завершенні вони роздавали стрічки з написом “Крим – це Україна” всім, хто перетинав тимчасову межу з півостровом.

Нагадаємо, шість років тому світ почув про російську агресію в Криму. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення на державному рівні 26 лютого Дня спротиву окупації АР Крим та м. Севастополя.