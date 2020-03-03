На адмінкордоні з Кримом вшанували учасників спротиву окупації РФ
Про це повідомляється на офіційному сайті Херсонської облдержадміністрації.
“На КПВВ “Чонгар” вшанували учасників спротиву російській агресії. Голова облдержадміністрації Юрій Гусєв звернувся до учасників заходу: “Сьогодні ми тут, щоб нагадати про те, що Крим не зникне з порядку денного України і ми будемо боротись за повернення всіх тимчасово окупованих територій. Крим – Україна”, - йдеться в повідомленні.
На тимчасовій межі з Кримом було піднято Державний прапор України разом з кримськотатарським прапором.На Херсонщині вшанували учасників спротиву окупації Криму / Фото: Вікторія Шовкопляс, Управління суспільних комунікацій ХОДА
Разом з Постійним Представником Президента України в АР Крим Антоном Кориневичем голова ОДА відвідав виставку дитячих малюнків “Крим – це Україна!” та поспілкувався з представниками Меджлісу кримськотатарського народу.
За його словами, Україна все зробить, щоб якнайшвидше в Криму був український прапор.
“Україна все зробить, щоб якнайшвидше в Криму був український прапор. Україна піклується про своїх громадян з Криму. Прикладом цього є КПВВ “Чонгар” і КПВВ “Каланчак”, - зазначив Кориневич.
Вихованці Української академії лідерства, які взяли участь у заході, розповіли про проблеми, з якими стикаються громадяни України в Криму. Студенти супроводжували захід патріотичними піснями та перфомансом спротиву. По завершенні вони роздавали стрічки з написом “Крим – це Україна” всім, хто перетинав тимчасову межу з півостровом.
Нагадаємо, шість років тому світ почув про російську агресію в Криму. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення на державному рівні 26 лютого Дня спротиву окупації АР Крим та м. Севастополя.