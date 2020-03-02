Подача води в окупований Росією Крим буде катастрофою — Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що українська логіка подальшої боротьби проти російської агресії має полягати в створенні максимальної ціни окупації для РФ, і в цьому сенсі подача води в окупований Крим була б "катастрофою".

Про це Клімкін заявив у інтерв'ю "Главкому", коментуючи заяви деяких політиків партії влади щодо можливості подачі води в Крим.

"Вважаю, що це буде катастрофа, якщо ми почнемо обговорювати контракти на постачання води, у яких буде написано "Крим, Росія". Навіть сам початок обговорення означатиме політичне, юридичне і моральне визнання окупації Росією. Це зруйнує усі наші зусилля і позови щодо шкоди, яку Росія заподіяла в процесі окупації. Найближчим часом ви побачите новий розвиток цього питання, стежте за новинами", - сказав дипломат.

На його думку, наша логіка того, як ми будемо далі боротися проти російської агресії, має полягати в створенні максимальної ціни окупації для Росії.

"Наразі це ціна не лише фінансова, яка полягає у відновленні території окупованого Криму, а й емоційна. Ми знаємо, які настрої зараз зростають на території окупованого Криму. Вони загострюються не лише через відсутність води, а й у зв’язку з корупційним бардаком, із тим, що "десант" з Росії позбавив мешканців Криму жодного впливу. І бізнес, і влада там у руках тих, хто був "спущений" з Росії. Настрої там дуже швидко змінюються, і ми повинні це використовувати", - вважає ексміністр.

Читайте також: У Туреччині мітингували проти окупації Криму

Як повідомлялося, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не планує відновлювати постачання води в анексований Крим Північно-Кримським каналом.

"У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим "візиту комісії з Києва", відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності", - наголосив Кориневич.