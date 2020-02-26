Писати про Крим з власних джерел стали більше — ІМІ назвав видання

Станом на лютий 2020 року лише до 1% новин в українських онлайн-ЗМІ було присвячено кримській тематиці.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами Інституту масової інформації до шостої річниці анексії Криму на підставі 20 всеукраїнських онлайн-медіа.

"Станом на лютий 2020 року лише до 1% новин у 20 всеукраїнських онлайн-медіа було присвячено кримській тематиці... Для порівняння: за даними ІМІ, в травні минулого року українські онлайни писали про Крим удвічі менше – до 0,5% загальної кількості новин", - йдеться у пресрелізі.

Під час моніторингу експерти ІМІ виокремили серед онлайн-медіа лідерів за кількістю матеріалів, що стосувалися кримської тематики. На першому місці - видання "Обозреватель", на яке припало 10,5% загальної кількості новин про Крим у всіх досліджуваних ЗМІ. Укрінформ посів друге місце (9,6%), а третє розділили між собою 24 канал, "Гордон" та" Цензор" (у всіх - по 7,6%).

Згідно з даними дослідження, найчастіше українські онлайн-медіа робили передруки/копіпасти із "сусідніх" редакцій (19,7% загальної кількості новин про Крим у досліджуваних ЗМІ).

Водночас, найбільше передруків ЗМІ робили з матеріалів проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" (16,2% загальної кількості новин про Крим - порівняно з 18% торік).

На третьому місці серед джерел інформації опинилися новини на основі власних джерел (15,3%). Як наголошують експерти, цей показник зріс на 10% за рік.

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При цьому, досліджувачі зафіксували зменшення використання російських джерел у новинах про Крим на 3,5% порівняно з минулим роком. Утім, російські новинні сайти досі залишаються активними джерелами інформації про Крим для українських медіа - майже кожна дев'ята новина мала джерелом російське ЗМІ (це 11,5% від загальної кількості новин про Крим).

У цьому зв'язку ІМІ наголошує: "На думку експертів, в умовах фактичної та інформаційної війни брати новини про Крим з російських джерел не варто, оскільки такі джерела неодноразово були помічені в заангажованості та маніпуляціях".

За результатами дослідження, у 7,6% матеріалів про Крим джерелами інформації були українські державні структури, тоді як у 4,5% новин – підконтрольна РФ “кримська влада”, а у 2,9% випадків інформацію українські ЗМІ брали від російської влади.

Експерти також зафіксували 0,6% матеріалів, де джерелом інформації виступала партія "ОПЗЖ". "Ці матеріали мали ознаки замовлення (джинса)", - зазначає ІМІ.

Серед основних "кримських тем", про які писали українські онлайн-медіа в лютому 2020 року, - запаси води в окупованому Криму, що вичерпуються, та молебні за дощ ("водній" темі було присвячено 21% матеріалів), кримські політв'язні (11,5% промоніторених матеріалів), життя в Криму, сфотографований у Сімферополі колишній український міністр Дмитро Табачник тощо.

За даними ІМІ, майже 8% матеріалів стосувалися незаконного перетину кордону "гастролерами", які незаконно в'їжджають у Крим через російський кордон, а згодом їдуть до України, куди їх не впускають прикордонники через порушення.

"Експерти ІМІ закликають українські медіа шукати альтернативні джерела інформації про Крим, не користуватися сумнівними та будувати партнерство з місцевими проукраїнськими журналістами / стримерами, щоб мати змогу постити власну ексклюзивну інформацію. Або хоча б перестати постити інформацію з російських джерел чи від "адміністрації" окупованого Криму", - наголошується у пресрелізі.

Моніторинг проходив протягом 3–7 лютого 2020 року. Ним охоплено 20 популярних онлайн-видань: obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, znay.ua, politeka.ua, 112, Newsone, korrespondent. Під моніторинг потрапили всі інформаційні повідомлення, що стосувалися Криму та кримської тематики.