Фігуранти "бахчисарайської" справи на "суді" підняли плакати з проханням про порятунок Криму

У вівторок у Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група) в ході засідання підняли плакати з проханням про порятунок Криму і кримських татар.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Сьогодні в ході судового процесу в Південному Окружному військовому суді кримські татари мусульмани Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сервер Закір'яєв, Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Едем Смаїлов, Ернес Аметов, Сейран Салієв виступили з плакатами, на яких від руки написали: "Save Crimea", "Free Crimean muslims, prisoners of Kremlin", "Save Islam"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року, в ході масових облав у м. Бахчисараї за звинуваченням у "тероризмі" силовики затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва й Ернеса Аметова.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати другу бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір" по суті.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity/