Прокуратура АРК висунула підозру координатору ”Самооборони Севастополя”

Прокуратура АРК спільно з Нацполіцією в АРК та Севастополі повідомила про підозру учаснику незаконного збройного формування “Самооборона Севастополя” у створенні не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їхній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

“Підозрюваний здійснював особистий відбір кандидатів до складу незаконного збройного формування та координував дії бійців. Був ініціатором створення піших патрулів та самовільно збудованих блокпостів на території м. Севастополь, на яких бійці «Самооборони Севастополя» здійснювали перевірку документів місцевих мешканців, проводили обшуки автомобілів та здійснювали затримання громадян, незгодних з окупацією півострова”, - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний також брав участь та віддавав накази під час захоплення 20 березня 2014 року протичовнового корвета “Хмельницький”, який належить Військово-Морським Силам України.

На даний час підозрюваного оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення його місця перебування.

У наглядовому відомстві нагадали, що загалом прокуратура автономії спільно з ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі встановили понад 1300 осіб, які брали участь у діяльності зазначеного формування, з яких 217 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.