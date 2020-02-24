Кримського журналіста Семену у Києві забезпечили тимчасовим житлом — Денісова

Кримського журналіста Миколу Семену, який переїхав на материкову частину України, забезпечили тимчасовим житлом.

Про це повідомила у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка провела зустріч із Семеною.

"Сьогодні за сприяння Офісу Президента та Київської міської державної адміністрації його забезпечили тимчасовим житлом", - зазначила вона, пообіцявши всебічно сприяти Семені у вирішенні соціально-побутових питань, які залишаються актуальними для нього та його родини.

Омбудсмен повідомила, що за сприяння Президента після прибуття до Києва Семена пройшов медичне обстеження у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. За словами журналіста, стан його здоров’я наразі задовільний.

Як повідомлялося, Микола Семена - заслужений журналіст України, щодо якого "влада" окупованого Криму порушила кримінальну справу за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії.

22 вересня 2017 року Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив журналіста до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони займатися публічною діяльністю до двох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого він виїхав з Криму і 19 лютого прибув до Києва.