МЗС запросило посла Сербії через "російський Крим" на ярмарку в Белграді
Укрінформ
МЗС України 24 лютого запросило посла Сербії в Україні Ацу Йовановича через розміщення на російському стенді на Міжнародному туристичному ярмарку в Белграді назви і символіки так званої "Республіки Крим".
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Увагу посла Сербії було привернуто до неприпустимості спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації Автономної Республіки Крим, а також передано вимогу, аби подібні факти не повторювались у майбутньому", - йдеться у повідомленні.
В Українському зовнішньополітичному відомстві поінформували, що посол Сербії визнав цей прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету з боку Сербії.