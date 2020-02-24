МЗС запросило посла Сербії через "російський Крим" на ярмарку в Белграді

МЗС України 24 лютого запросило посла Сербії в Україні Ацу Йовановича через розміщення на російському стенді на Міжнародному туристичному ярмарку в Белграді назви і символіки так званої "Республіки Крим".

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Увагу посла Сербії було привернуто до неприпустимості спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації Автономної Республіки Крим, а також передано вимогу, аби подібні факти не повторювались у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

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В Українському зовнішньополітичному відомстві поінформували, що посол Сербії визнав цей прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету з боку Сербії.