Етапованих у невідомому напрямку кримських татар “знайшли” у СІЗО Уфи

Засуджені за першою сімферопольською “справою Хізб ут-Тахрір” брати Узеїр і Теймур Абдуллаєви перебувають в СІЗО №1 УФСІН Росії у Республіці Башкортостан в місті Уфа.

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група з посиланням на інформацію їхньої мати Діляри Абдуллаєвої.

“Вчора дізналася, що мої сини ще в Уфі СІЗО-1. У них нічого немає, вони голодні. Спробувала через Інтернет знайти магазин і зробила замовлення, але коли їм доставлять їжу, невідомо, та їх кожного дня можуть етапувати”, - розповіла правозахисникам Абдуллаєва.

Жінка пояснила, що її сини не можуть харчуватися тим, що дають в слідчому ізоляторі, з причини релігійних переконань.

Читайте також: Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму

Раніше Діляра Абдуллаєва повідомляла, що її синів Теймура і Узеїра 10 лютого вночі відправили з СІЗО-2 м. Таганрога (РФ) етапом у невідомому напрямку.

Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група). Терміни ув`язнення для кримчан зменшилися на 6 місяців. Отже, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, також для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Фото: Кримська солідарність