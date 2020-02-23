Сьогодні — день пам'яті першого муфтія мусульман Криму

23 лютого кримські татари відзначають день пам'яті Номана Челебіджіхана - організатора першого Курултаю кримськотатарського народу, якого цього дня 1918 року в міській в’язниці Севастополя розстріляли більшовики.

Видатний кримськотатарський політичний діяч Номан Челебіджіхан (1885-1918) відомий як один з організаторів першого Курултаю кримськотатарського народу, перший голова уряду проголошеної в 1917 році Кримської Народної Республіки, а також перший муфтій мусульман Криму, Литви, Польщі та Білорусі.

Номан Челебіджіхан також є автором вірша Ant Etkenmen («Я присягнувся»), який став національним гімном кримських татар (затверджений 30 червня 1991 Курултаєм).

Челебіджіхану належать слова: «Народи Криму є прекрасним букетом, і для кожного народу потрібні рівні права й умови, бо нам іти пліч-о-пліч».

Укладена під його керівництвом програма діяльності містила таку тезу: «Кримськотатарський національний уряд покликаний забезпечити щастя і нормальну життєдіяльність не лише корінного народу, але й захищати всіх земляків, мешканців півострова від узурпації, анархії і заколоту, захищати їх життя і гідність, і вважає це своїм священним обов’язком».

Тіло Челебіджіхана більшовики викинули в Чорне море.

За часів більшовицького режиму кримськотатарський народ зазнав виселення зі своєї історичної батьківщини, багато років поспіль поневірявся на чужині, чимало кримських татар сиділо в тюрмах за всіх радянських правителів, починаючи зі Сталіна, й закінчуючи Горбачовим. Після анексії Росією Криму, геноцид Кремля щодо кримських татар не припиняється, а методи в окупантів майже такі самі, як у їхніх попередників-чекістів.