Питання війни на Донбасі без урахування проблеми Криму вирішувати не можна — Семена

Війна Росії проти України почалася з Криму, і тому питання щодо врегулювання конфлікту на Донбасі без урахування ситуації у Криму вирішувати не можна.

Таку думку під час дискусії у межах акції "Сіль Криму. День солідарності з нескореним Кримом" висловив кримський журналіст Микола Семена, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все почалося з Криму. Війна на Донбасі не була якимось самостійним актом... Вирішувати проблему війни на Донбасі без участі і без врахування ситуації в Криму не можна", - наголосив Семена.

Водночас, він висловив переконання, що Росія сама з Криму не піде.

"Зрозуміло, що ворог сам Крим не залишить", - сказав Семена.

У цьому зв'язку він висловився за розробку світовою спільнотою програми деокупації Криму. "Якщо буде надзвичайний світовий тиск, то це надзвичайно прискорить процес визволення Криму", - зазначив Семена, додавши, що "все ще попереду".

фото: Радіо Свобода