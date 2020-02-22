Україна поінформувала ООН про юрисдикцію Арбітражного трибуналу у справі проти РФ

Україна поінформувала ООН про юрисдикцію Арбітражного трибуналу щодо позову, у якому звинуватила Росію в порушенні Конвенції з морського права в українських територіальних водах у Чорному й Азовському морях та Керченській протоці.

Про це Укрінформу повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Постійне представництво України офіційно поінформувало генерального секретаря ООН про юрисдикцію Арбітражного трибуналу у справі України проти Російської Федерації щодо порушень у рамках Конвенції ООН з морського права», - зазначив дипломат.

Ніколенко додав, що відповідний лист України буде поширено як документ Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 21 лютого, Арбітражний трибунал, сформований відповідно до Конвенції ООН з морського права, відхилив спроби Росії уникнути відповідальності за її поведінку в Азовському морі та Керченській протоці.

У вересні 2016 року Україна подала до суду позов, у якому звинуватила Росію в порушенні Конвенції з морського права в українських територіальних водах у Чорному й Азовському морях та Керченській протоці.

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Україна вимагає припинити в цих акваторіях узурпацію своїх суверенних морських прав. Позов стосується всіх порушень, які вчинила Росія, - перешкоджання навігації, крадіжки корисних копалин, незаконного вилову риби, спорудження Керченського мосту та багатьох інших.

У травні 2017 року відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, у рамках якого створили арбітраж для розгляду спору України проти РФ.

У лютому 2018-го до Постійної палати третейського суду в Гаазі подали меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці.

Зі свого боку Росія подала до Міжнародного трибуналу заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України.

10 червня 2019 постійна палата Третейського суду в Гаазі почала слухати позов України проти Росії щодо порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо анексованого Криму.