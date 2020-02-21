Напади, полон і катування: правозахисники розповіли про переслідування журналістів в Криму

У Києві презентували інформаційно-аналітичну доповідь про переслідування журналістів і блогерів за час окупації Криму.

Захід відбувся в Укрінформі.

"Ми провели цю аналітичну роботу для того, щоб показати, яка ганьба відбувається у Криму з початку окупації. Фактично свобода слова там знищується щодня і кожного місяця ми фіксуємо все нові й нові факти порушень прав журналістів, блогерів і громадянських журналістів", - зазначила дослідник Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Вона повідомила, що у доповіді використано інформацію моніторингу Центру прав людини ZMINA і Кримської правозахисної групи про ситуацію із свободою слова у Криму з початку фактичної окупації Криму - з кінця лютого 2014 року по вересень 2019 року.

"Найбільш активною фазою тиску на журналістів був період з кінця лютого 2014 року і протягом березня 2014 року. Понад 100 фактів ми зафіксували різноманітного тиску на журналістів - це були і фізичні напади, і знищення техніки. Люди отримували тяжкі травми, їх катували, затримували і тримали у полоні", - наголосила Сєдова.

У свою чергу журналіст-розслідувач Тетяна Рихтун зауважила, що дії окупаційної влади у Криму призводять до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ на джерела російської пропаганди. "До 2020 року можна сказати, що питання незалежної преси в Криму було закрито повністю, на всі 100%", - додала журналіст.

Як повідомили автори доповіді, за шість років правозахисники задокументували понад 300 фактів тиску на журналістів і блогерів.

"Ми розбили всі порушення прав журналістів на окремі види й порахували, скільки саме таких порушень було: отже, 11 кримінальних справ, 13 адміністративних справ, 8 випадків тортур, 23 фізичних напади - коли на вулицях підбігали й били журналістів, ламали техніку", - зазначила вона.

Сєдова додала, що також правозахисники зафіксували 47 фактів свавільних затримань, 20 обшуків і 18 допитів. "Було зафіксовано і 48 випадків захоплення або пошкодження техніки - коли просто забирали флешку або ламали камеру", - додала вона.

Крім того, правозахисники зафіксували 4 заборони в'їзду до Криму, 30 випадків погроз, 18 випадків цензури, 9 DDoS-атак та понад сотню випадків перешкод у зйомці.

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Частина задокументованої інформації буде використана в подальшому розслідуванні правозахисників, яке готується для подання в Міжнародний кримінальний суд у м. Гаага.