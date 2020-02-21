Фотовиставка і перформанс: у Києві анонсували заходи до Дня солідарності з Кримом

У суботу, 22 лютого, у Києві пройде низка подій до Дня солідарності з нескореним Кримом: дискусія за участю лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, відкриття фотовиставки та перформанс.

Про це на пресконференції "Сіль України" в Укрінформі оголосив програмний директор Кримського дому Алім Алієв.

"Завтра в 16.00 в Кримському домі ми проведемо акцію, яка складатиметься з трьох основних частин", - зазначив Алієв.

Перша частина, повідомив він, це дискусія "Протиотрута від зневіри. Уроки сучасної історії Криму", у якій візьмуть участь лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, журналісти Севгіль Мусаєва, Осман Пашаєв, Ольга Духніч та сам Алієв. Вони обговорять, чого навчили шість років окупації Криму, і чому не можна опускати руки в боротьбі за звільнення півострова.

Друга частина - фотовиставка Тараса Ібрагімова, якому російська влада заборонила в'їзд до Криму майже на 35 років. Свою виставку про життя в Криму в останні роки він назвав "Хроніка реверсивних подій" - як парафраз назви правозахисного самвидавного часопису радянських часів "Хроніка поточних подій" ("Хроника текущих событий").

"Тарас за цією аналогією хоче показати, що дуже багато авторитарних, репресивних речей скальковані Росією з радянських часів", - наголосив Алієв.

Третьою мистецькою складовою акції стане театральний перформанс "Окупація свободи". Студенти інституту культури відтворять атмосферу півострова, взявши за основу написані політв'язнями тексти, хроніки правозахисних організацій, а також використовуючи відповідну музику, поезію і прозу.

Пояснюючи назву концепції - "Сіль України", Алієв підкреслив, що організатори хотіли знайти символічну аналогію.

"І це не тільки про Чумацький шлях, який був у нашій спільній історії. А ще і про те, що жодна страва, дуже добре приготована, не може обходитися без солі. І Україна як держава не може обходитися без своїх окупованих територій, не може без свого Криму. Поки ми пам'ятатимемо смак солі Чорного моря на губах, ми пам'ятатимемо про Крим, і ми точно туди повернемося", - підсумував Алієв.