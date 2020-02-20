Посольство нагадало британській платформі Flourish, що Крим — це Україна

Посольство України у Великій Британії вимагає у керівництва британської платформи даних Flourish виправити зображення карти Росії з окупованим Кримом.

Про це українське диппредставництво написало у Тwitter.

“Платформа даних Flourish, яка працює з Google, BBC, FT тощо, повинна знати, що Росія анексувала український Крим у 2014 році. Міжнародна спільнота ввела санкції проти РФ за порушення територіальної цілісності України. Виправте карту!” - йдеться у твіті.

Раніше українське посольство вимагало у видання Daily Mail виправити матеріал, у якому окупований Крим називають російським.