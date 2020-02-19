Волкер закликав українців бути готовими до тривалої боротьби за Крим

Колишній спецпредставник США з питань переговорів щодо України Курт Волкер дав кілька порад Україні щодо відносин з Росією.

Про це йдеться у його першому після відставки великому інтерв’ю Європейській правді.

«Важливо не допустити, щоб на переговорах у нормандському форматі ви опинилися у ситуації «всі проти України», - зауважив Волкер.

На його думку, зараз цього, на щастя, немає: Німеччина і надалі твердо підтримує Україну, але з Францією складніше – вона шукає можливості розвинути свої відносини з Росією. «Україні треба весь час переконуватися у тому, що її позиція має підтримку. Інакше переговори будуть надто складними», - сказав він.

Також, на думку Волкера, важливо, щоб українська влада постійно наголошувала на тому, що саме Росія відповідальна за імплементацію Мінських домовленостей, і просила партнерів продовжувати нагадувати про це.

«Третій украй важливий елемент – ви маєте твердо наполягати на тому, що для проведення виборів на Донбасі мають бути виконані умови, про які ми говорили», - сказав Волкер, підкресливши, що Україні потрібно працювати над тим, щоби санкції зберігались, доки Росія не виконує свої зобов’язання за Мінськими угодами.

І, як зауважив Волкер, важливо пам’ятати про Крим — тримати його «на виду», нагадувати, що Крим окупований, що там порушення прав людини. «Світ повинен пам’ятати, що Україна прагне повернути Крим», — підкреслив дипломат, зауваживши, що не чекає жодного прогресу щодо Криму. «Росія неймовірно агресивна у питанні утримання Криму, і тому доти, доки Путін зберігає владу у Росії, я не бачу шансу, що це зміниться», - додав він, закликавши бути готовими до тривалої боротьби.