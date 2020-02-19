Кримський журналіст Семена прибув до Києва

Кримський журналіст Микола Семена, який 18 лютого виїхав з окупованого півострова на материкову частину України, вже прибув до Києва.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Щойно за особистим дорученням Президента України Володимира Зеленського працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на київському залізничному вокзалі зустріли звільненого з незаконного утримання на території тимчасово окупованого Криму Миколу Семену", - повідомила вона.

Денісова додала, що за розпорядженням Президента України кримський журналіст отримає необхідне висококваліфіковане лікування на базі "Державної наукової установи "Науково - практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами.

Вона також зауважила, що після проходження курсу лікування та реабілітації він отримає соціальне забезпечення від держави у повному обсязі.

"Щиро радію звільненню ще одного незаконно засудженого окупаційною владою громадянина України", - наголосила Денісова.

Семена прибув до Києва

Раніше Семена повідомляв, що він має намір пройти в Києві медичне обстеження. Також Денісова повідомляла, що кримський політв'язень, журналіст Микола Семена 18 лютого виїхав на контрольовану урядом України територію.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Миколу Семену до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

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У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя щодо дострокового припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman