Росія досі офіційно не повідомила про затримання керченських підлітків - Денісова

Україна досі не отримала офіційної інформації щодо затримання двох підлітків в окупованій Керчі за підозрою у нібито підготовці терактів.

Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"В тимчасово окупованій Керчі ФСБ затримала двох неповнолітніх місцевих мешканців, 2003 та 2004 року народження, які начебто готували терористичний акт у двох закладах освіти цього міста. Наразі уповноважені українські органи державної влади не отримали офіційної інформації щодо підстав затримання, анкетних даних та процесуального статусу вказаних громадян", - написала вона.

У цьому зв'язку омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні відомості стосовно затриманих громадян України, що включає анкетні дані, підстави затримання та їхній процесуальний статус.

"Закликаю ЮНІСЕФ, ЮНІСЕФ в Україні та представників міжнародних правозахисних організацій сприяти дотриманню прав затриманих неповнолітніх на час проведення процесуальних дій відносно них", - додала омбудсмен.

Як повідомлялось, 18 лютого ФСБ РФ заявила, що в місті Керчі в окупованому Криму затримано двох неповнолітніх місцевих жителів, 2003 і 2004 років народження, які нібито готували терористичні акти в двох освітніх закладах міста.

За твердженням пресслужби ФСБ, підлітки є "прибічниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, причетного до вбивства двадцяти осіб у Керченському політехнічному коледжі в жовтні 2018 року".