Пункти пропуску “Каланчак” та “Чонгар” надають понад 100 адмінпослуг

Перетинаючи адмінмежу, громадяни України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, мають можливість отримати понад 100 послуг в пунктах в`їзду – виїзду на Херсонщині.

Про це в Києві на конференції «Наближаючи послуги» під час презентації системи надання адмінпослуг на Херсонщині, розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє офіційний сайт ОДА.

«Ми наближаємо сервіси до тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Перетинаючи адмінкордон, вони мають можливість отримати понад 100 послуг на обох пунктах в`їзду/виїзду (КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» - ред.)», - зазначив Гусєв.

Під час презентації Гусєв наголосив, що одним з перших завдань, які були надані йому Президентом Володимиром Зеленським під час призначення, було забезпечення реконструкції тимчасових КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» з будівництвом сервісних зон, на яких наразі відкрито ЦНАПи.

Створення ЦНАПів в сервісних зонах на території КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» підтримано Агентством USAID та обласною державною адміністрацією. Зазначається, що в них вже облаштовані робочі місця, працюють електронні черги, термінали для сплати за послуги, дитячі куточки.

Загалом в Херсонській області діє 26 ЦНАПів, ведуться роботи по створенню ЦНАПів ще в 23 громадах, які відібрані за результатами відбору Фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою» протягом 2018-2019 років.

Фото: khoda.gov.ua