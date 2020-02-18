Семена пройде медобстеження і збирається повернутися в журналістику

Кримський журналіст Микола Семена, який 18 лютого виїхав з окупованого півострова на материкову частину України, має намір пройти в Києві медичне обстеження.

Про це він розповів проекту Крим.Реаліі.

«У мене є проблеми зі здоров'ям, я спочатку хочу пройти обстеження. Я не думаю, що це буде якесь лікування або госпіталізація. Просто мені потрібно амбулаторне лікування і прийом якихось ліків. Це вже лікарі вирішать », - розповів Семена.

Він також повідомив, що безперешкодно пройшов контроль російських прикордонників на адмінкордоні Криму з Херсонщиною, але «перевіряли його ретельно».

З боку материкової України його зустріли представники місцевої влади та колишній політв'язень Едем Бекіров з дружиною Гульнарою, яка є заступником голови Генічеської районної державної адміністрації.

Очікується, що Семена прибуде до Києва вранці 19 лютого.

За словами Семени, він збирається повернутися в журналістику і працювати за професією.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що кримський політв'язень, журналіст Микола Семена 18 лютого виїхав на контрольовану урядом України територію.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив кримського журналіста, автора проекту Радіо Свобода "Крим.Реаліі" Миколу Семену до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя щодо дострокового припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.