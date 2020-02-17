Чубаров - про затримання Межмедінова: Поки Крим окупований, РФ поповнюватиме "обмінний фонд"

Поки Крим окупований, Кремль постійно буде поповнювати свій "обмінний фонд" все новими і новими заручниками.

Такими словами голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував у Facebook затримання в окупованому Криму Нарімана Межмедінова, обвинуваченого в участі в батальйоні імені Челебіджихана.

“Нескінченний процес обміну/звільнення можна зупинити лише відновивши суверенітет України над Кримом та окремими районами Донецької й Луганської областей. Все інше, якщо не від лукавого, то самообман, за яким настане гірке прозріння”, - зазначив Чубаров.

Як повідомлялося, в понеділок стало відомо, що співробітники ФСБ РФ затримали в Криму Нарімана Межмедінова - жителя Чорноморського району, якого підозрюють в участі в незаконному збройному формуванні - батальйоні імені Н. Челебіджихана.

У російській спецслужбі стверджують, що підозрюваний влітку у 2016 році виїхав на материкову Україну, де вступив до лав згаданого батальйону, а повернувшись до окупованого Криму, "не звернувся в правоохоронні органи із заявою про це, тим самим продовживши свою злочинну діяльність, тобто участь у батальйоні".