Москалькова відмовилася повідомити Денісовій, куди етапували двох кримських татар

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова у відповідь на звернення Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової відмовилася назвати місце перебування братів Абдуллаєвих, етапованих із СІЗО.

Відповідь Москалькова дала у Facebook.

"З приводу братів Абдуллаєвих повідомляю Вам, що їх направлено відбувати покарання за вироком суду в один з регіонів Російської Федерації. Відповідно до закону, до прибуття безпосередньо в колонію місце відбування покарання не розголошується. По прибуттю ув'язнений має право повідомити родичам про місце свого перебування", - йдеться в повідомленні.

Москалькова запевнила, що згідно з наявною у неї інформацією, "стан братів Абдуллаєвих задовільний і вони перебувають у дорозі".

Як повідомляв Укрінформ, Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням терміново вжити заходів для встановлення місця перебування громадян України Теймура й Узеїра Абдуллаєвих, яких 10 лютого 2020 року вивезли з пенітенціарної установи на території Ростовської області.

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймур Абдуллаєв переніс у російському СІЗО інсульт. А у його брата Узеїра, який також є фігурантом цієї справи, проблеми із серцем і нирками.

Теймура Абдуллаєва було засуджено на 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік і 4 місяці адміністративного нагляду, Узеїра - на 12 років і 6 місяців ув'язнення.

Вирок обом політв'язням залишився чинним після розгляду апеляційної скарги у Верховному суді РФ, який лише на півроку зменшив терміни кожному з братів.