РФ не хоче відкривати справу через смерть Веджіє Кашка - "суд" у Криму завернув скаргу

Підконтрольний РФ "суд" у Криму не задовольнив скаргу адвоката Миколи Полозова на відмову слідчого Слідчого комітету Росії порушити кримінальну справу за фактом смерті ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка.

Про це Полозов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Представники прокуратури і СКР, які прийшли на засідання, в один голос стверджували, що Веджіє Кашка була старою і померла через це, а зовсім не тому, що їй стало погано саме після силового затримання і подальшого провадження щодо неї слідчої дії прямо в машині швидкої допомоги, замість екстреного транспортування в реанімацію ", - повідомив Полозов.

За словами адвоката, російські правоохоронці переконані, що "слідчий СКР правильно не стала порушувати справу проти своїх колег".

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"Суд вважає, що підстав для скасування оскаржуваної постанови немає. Ну померла бабуся, і померла. Силовики все зробили правильно... Водночас це рішення суду - не фінальна частина історії. Будемо оскаржувати і будемо боротися. В ім'я світлої пам'яті Веджіє Кашка", - написав адвокат.

Як зазначив Полозов, незважаючи на те, що на на судове засідання, яке було відкритим, прийшли люди, фактично в зал не був допущений жоден слухач, а клопотання захисту про допуск людей в зал були проігноровані.

Як повідомлялося, в січні в окупованому Криму слідчий відмовив у задоволенні скарги адвоката Миколи Полозова на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за матеріалами перевірки загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка під час її затримання російськими силовиками в Сімферополі.

Полозов нагадав, що під час спецоперації із затримання ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка та її близьких друзів Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Казима Аметова і Руслана Трубача жінці стало погано, а через 30 хвилин вона померла в машині швидкої допомоги дорогою в лікарню. Однак, за його словами, слідство не стало встановлювати суттєві обставини смерті Кашка, зокрема застосування щодо неї фізичної сили і психічного тиску.

Фото: RFE/RL