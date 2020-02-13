Порошенко: Ми залучимо всі правові механізми для відновлення фінансування АТR

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська солідарність» заявив, що за потреби залучить всі необхідні політико-правові механізми для поновлення фінансування кримськотатарського телеканалу АТR.

Про це він заявив в ефірі телеканалу, повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

«Найближчим часом я підпишу звернення до Кабінету міністрів України, прем’єр-міністра, міністрів фінансів, культури і запропоную свої пропозиції. Оскільки, як я розумію, в законі України «Про державний бюджет» відповідна програма існує. І зараз я не можу навіть уявити, щоб хтось намагався забрати ці гроші у кримськотатарського народу – у ATR», – зазначив Порошенко.

Водночас, за його словами, якщо ці кроки не допоможуть, то “Євросолідарність” звертатиметься до міжнародної громадськості, оскільки це виходить за межі виключно українського питання. “Всі свої міжнародні зв’язки ми також долучимо до того, щоб захистити ATR і його право на мовлення, право доносити правду глядачам – як кримським татарам, так і української національності», – додав Порошенко.

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При цьому він заявив, що якщо з’ясується, що фінансування припинене внаслідок цілеспрямованої політики нинішньої влади, - це буде означати роботу на країну-агресора.

«Я буду звертатися до правоохоронних органів, якщо це є цілеспрямована державна політика по знищенню кримськотатарського каналу АТR. Я твердо переконаний, що тоді це буде означати не просто некомпетентність тих посадових осіб, які мали вирішити це питання, а це вже будуть елементи русифікації України, роботи на країну-агресора, яка буде займати абсолютно іншу, кримінальну кваліфікацію і класифікацію. Звичайно, що ми також не будемо залишатися осторонь, якщо ці підозри підтвердяться», - сказав Порошенко.

«Всі українці мають об’єднатися для того, щоб захистити ATR», - підсумував Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року організував мовлення з Києва, заблокували фінансування.

ATR 10 лютого заявив про блокування його фінансування і запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

Водночас міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Однак Державне казначейство не провело цю операцію, оскільки виникли розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством.

Тим часом телеканал ATR заявив, що вже в п'ятницю, 14 лютого, може припинити мовлення на Крим. Зокрема, через борги з боку телеканалу Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) може вже 14 лютого відключити ATR від чотирьох телевеж, які здійснюють мовлення на окупований Крим.

Фото: ATR/Мілена Амеді