Телеканалу АТR з 14 лютого можуть закрити мовлення на Крим

Телеканал ATR, якому раніше заблокували фінансування, вже в п'ятницю, 14 лютого, може припинити мовлення на Крим.

Про це повідомляється на сайті новин телеканалу ATR.

У листі, який у четвер, 13 лютого, надійшов на ім'я генерального директора телеканалу Ленура Іслямова, йдеться, що через борги телеканалу Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) може вже 14 лютого відключити ATR від чотирьох телевеж, які здійснюють мовлення на окупований Крим.

"Концерн РРТ наполягає терміново вжити заходів з погашення заборгованості і попереджає ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ" про те, що у разі відсутності конструктивної відповіді до 14 лютого 2020 року Концерн РРТ змушений буде тимчасово призупинити надання телекомунікаційних послуг і звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума боргу становить 368 тис. 859 грн, уточнили в ATR.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року організував мовлення з Києва, заблокували фінансування.

10 лютого кримськотатарський телеканал ATR повідомив про блокування його фінансування. Тому канал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Однак Державне казначейство не провело цю операцію, оскільки виникли розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством.

Фото: ATR/Мілена Амеді