У Херсоні відкривають інформаційно-комунікаційний хаб для жителів окупованого Криму

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у співпраці з Херсонською ОДА відкриває інформаційно-комунікаційний хаб.

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Мінветеранів у співпраці з Херсонською обласною державною адміністрацією Херсонського обласного контактного центру відкриває інформаційно-комунікаційний хаб для мешканців тимчасово окупованих територій АР Крим та м.Севастополя у м.Херсон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, метою діяльності хабу є встановлення належної комунікації з мешканцями тимчасово окупованого Криму та інформування їх щодо можливості реалізації прав і свобод на території Херсонської області.

"Тепер мешканці ТОТ АР Крим та м.Севастополя зможуть отримати необхідну інформацію та покроковий супровід для отримання адміністративних, освітніх, медичних та інших послуг на території Херсонської області", - відмітили у Мінветеранів.

Крім того, у міністерстві зазначають, що найближчим часом буде створена можливість для звернень до них мешканців тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя через месенджери Viber та WhatsApp.