Вода для Криму: голова Херсонської ОДА зустрінеться із Арахамією

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв вважає, що дніпровську воду в Крим мають подати лише після звільнення всіх окупованих територій, в тому числі, й окупованого Криму.

Про це Гусєв сказав кореспондентові Укрінформу в середу, 12 лютого, на КПВВ "Чонгар", коментуючи заяву голови фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії щодо можливості подачі води в окупований Крим.

"Я продовжую так вважати (подача води у Крим лише після звільнення всіх окупованих територій - ред.). І я хотів би почути від мого друга і голови фракції "Слуга народу" аргументи. Я переконаний, що ми маємо, в першу чергу, думати про людей і про державницьку позицію", - зазначив Гусєв.

Він також повідомив, що планує зустрітися з Арахамією наступного тижня і поговорити з приводу його заяви про подачу води.

Як повідомлялося, 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.