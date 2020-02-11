У Херсоні працюють над створенням Кримського будинку

У Херсоні влада та вимушені переселенці з Криму працюють над тим, щоб створити Кримський дім.

Про це йшлося у вівторок, 11 лютого на нараді, що відбулася у межах виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я б дуже хотів, щоб такий Кримський дім з’явився. Я буду вдячний, якщо ми всі разом зробимо це в нашій області», - зазначив під час наради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

За його словами, в області хочуть створити всі умови для того, щоб регіон став справжнім домом для вимушених переселенців, «насичувати і культурне, і освітнє, і наукове життя присутністю кримських науковців, творчих колективів».

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Учасники зустрічі – вимушені переселенці, місцеві активісти також висловилися за створення такого культурного центру і на розгляд влади запропонували відповідний проєкт. За їх словами, такий культурний центр потрібен не лише переселенцям, але й місцевим жителям, які зможуть отримати більше інформації про Крим, про його історію, про кримських татар, про те, що зараз відбувається на окупованій території.