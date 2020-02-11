Ще одного кримського татарина залишили у ростовському СІЗО на місяць

Октябрський районний суд м. Ростов-на-Дону залишив під вартою Ерфана Османова до 15 березня 2020 року. Це вже сьомий фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група), якому у вівторок 11 лютого на місяць продовжили незаконне тримання в російському СІЗО.

Інформацію про це оприлюднила Кримська солідарність на своїй сторінці в Facebook.

"Суд продовжив термін тримання під вартою Османову Ерфану до 15 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Традиційно, засідання у цій "справі" проходило в закритому режимі. Суддя С. Винокур дозволив зайти до зали на оголошення рішення суду лише трьом родичам Ерфана Османова, в тому числі його синові.

Напередодні "суд" у Криму продовжив на один місяць арешт п'яти фігурантам цієї "справи" - Гафарову, Арифмеметову, Бекірову, Сейтхалілову і Базарову, а сьогодні ще шести - Газієву, Аметову, Умерову, Абдулгазієву, Аділову і Шейхалієву.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24-х людей, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".