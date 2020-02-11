Правозахисники просять спростити в’їзд у Крим іноземним журналістам

Українські правозахисники просять спростити порядок отримання спеціального дозволу для в’їзду до ТОТ АР Крим іноземним журналістам, правозахисникам та адвокатам.

Про це заявила у вівторок в Херсоні під час наради у межах виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, юристка громадської організації «Крим SOS» Ольга Куришко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Усі іноземні громадяни мають отримувати спеціальні дозволи для відвідування Криму. Ми стикаємося з тим, що іноземні журналісти та правозахисники, як правило, виїжджають дуже швидко і хочуть промоніторити або написати про ситуацію дуже швидко. Для того, щоб отримати їм ці дозволи, попередньо потрібно звертатися до центральних органів виконавчої влади, а потім звертатися з повним пакетом документів особисто до Державної міграційної служби. За нашим аналізом, цей період (отримання дозволу – ред.) займає близько місяця», - зазначила Куришко.

Читайте також: Комітет Ради з питань прав людини розгляне ситуацію з телеканалом ATR

У цьому зв’язку правозахисники просять внести відповідні зміни у законодавство для надання можливості подачі онлайн документів, наприклад, через українські дипломатичні та консульські установи в державі, громадянином якої є правозахисник чи журналіст.

Такий законопроєкт вже розроблявся, проте він так і не вийшов за стіни Міністерства закордонних справ, наголосила вона, додавши, що це дуже важливе питання, вирішення якого дозволить іноземним журналістам ситуацію на окупованих територіях висвітлювати швидко і об’єктивно.

Читайте також: Росія провела військові навчання з вертольотами та субмариною в окупованому Криму

Як зазначили правозахисники під час наради, до цих категорій іноземців варто додати також адвокатів. Зокрема, російські адвокати надають правову допомогу громадянам України, які позбавляються волі на окупованій території. Адвокати, через тривалість отримання спеціального дозволу, коли необхідно терміново реагувати, вимушені порушувати законодавство і напряму літати, наприклад, з Москви до Сімферополя.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині протягом двох днів, 11 та 12 лютого, відбувається виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.