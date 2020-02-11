Росія провела військові навчання з вертольотами та субмариною в окупованому Криму

Російські військові в окупованому Криму провели незаконні навчання з пошуку підводного човна в Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РФ.

"Вертольоти Ка-27М зі складу морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) провели навчання з пошуку підводного човна умовного противника в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Для підняття в небо і відпрацювання "комплексу заходів із пошуку та виявлення субмарини умовного противника" російські вертольоти незаконно використовували один з кримських аеродромів.

Повідомляється, що в ході навчань із пошуку підводних човнів російські військові застосовували так звану гідроакустичну станцію (ГАС).