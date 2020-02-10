Іслямов розповів, що відбувається з фінансуванням телеканалу АТR

Іслямов розповів, що відбувається з фінансуванням телеканалу АТR

Укрінформ
Кримськотатарський телеканал ATR представляє в Україні корінний народ, який чинить опір російській окупації.

Про це в понеділок у прямому ефірі АТR заявив власник телеканалу Ленур Іслямов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Телеканал АТR - суть кримського опору російській окупації. Телеканал не повісив у себе прапор окупантів, він чесно висвітлював події 2014 року і змушений був залишити Крим. Його досі дивляться в Криму. Для Криму АТR - це держава Україна", - сказав Іслямов.

Він зазначив, що АТR - один з небагатьох незакодованих українських телеканалів, який до сьогодні був доступний на окупованому півострові.

Читайте також: Кримськотатарський канал ATR заявляє, що йому заблокували фінансування

За словами Іслямова, тепер органи, від яких залежить отримання передбачених бюджетом України фінансових коштів, "змінюють умови, вимагаючи від АТR нездійсненного - проведення тендера для ведення репортажів і новин".

Як зазначив власник АТR, телеканалу сьогодні недоступні навіть 15 мільйонів гривень, які були передбачені держбюджетом у 2019 році. За його словами, ці кошти, призначені для оплати валютного рахунку за використання супутника, надійшли занадто пізно — увечері в суботу, 28 грудня 2019 року у зв'язку з чим перевести в готівку валюту і здійснити платіж було неможливо і фінансові кошти повернулися в бюджет.

Читайте також: На телеканалі АТR обіцяють транслювати порожню студію

Іслямов заявив, що телеканал може відмовитися від фінансування з державного бюджету, але держава "не повинна відмовлятися від Криму, в Крим потрібно транслювати передачі, щоб вогонь надії у людей не згасав".

Читайте також: Кримськотатарський ATR на межі закриття - власник телеканалу

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого кримськотатарському телеканалу ATR заблокували фінансування, попри те, що держава виділила йому 50 мільйонів гривень з держбюджету у 2020 році. Раніше у зв'язку з недофінансуванням з держбюджету телеканал ATR запустив збір коштів.

Власник телеканалу Ленур Іслямов зазначав, що через недофінансування довелося скоротити не тільки кількість випусків новин, а й прямі ефіри з Криму.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-