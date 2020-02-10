Іслямов розповів, що відбувається з фінансуванням телеканалу АТR

Кримськотатарський телеканал ATR представляє в Україні корінний народ, який чинить опір російській окупації.

Про це в понеділок у прямому ефірі АТR заявив власник телеканалу Ленур Іслямов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Телеканал АТR - суть кримського опору російській окупації. Телеканал не повісив у себе прапор окупантів, він чесно висвітлював події 2014 року і змушений був залишити Крим. Його досі дивляться в Криму. Для Криму АТR - це держава Україна", - сказав Іслямов.

Він зазначив, що АТR - один з небагатьох незакодованих українських телеканалів, який до сьогодні був доступний на окупованому півострові.

За словами Іслямова, тепер органи, від яких залежить отримання передбачених бюджетом України фінансових коштів, "змінюють умови, вимагаючи від АТR нездійсненного - проведення тендера для ведення репортажів і новин".

Як зазначив власник АТR, телеканалу сьогодні недоступні навіть 15 мільйонів гривень, які були передбачені держбюджетом у 2019 році. За його словами, ці кошти, призначені для оплати валютного рахунку за використання супутника, надійшли занадто пізно — увечері в суботу, 28 грудня 2019 року у зв'язку з чим перевести в готівку валюту і здійснити платіж було неможливо і фінансові кошти повернулися в бюджет.

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Іслямов заявив, що телеканал може відмовитися від фінансування з державного бюджету, але держава "не повинна відмовлятися від Криму, в Крим потрібно транслювати передачі, щоб вогонь надії у людей не згасав".

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого кримськотатарському телеканалу ATR заблокували фінансування, попри те, що держава виділила йому 50 мільйонів гривень з держбюджету у 2020 році. Раніше у зв'язку з недофінансуванням з держбюджету телеканал ATR запустив збір коштів.

Власник телеканалу Ленур Іслямов зазначав, що через недофінансування довелося скоротити не тільки кількість випусків новин, а й прямі ефіри з Криму.